Закон об образовании: Венгрия пошла в "наступление"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Международный скандал вокруг украинского закона об образовании набирает обороты. Мир разделился на тех, кто поддерживает Украину, и тех, кто против. Ранее беспокойство по поводу закона уже выразили Венгрия, Молдова, Польша, Россия, а также Болгария и Греция. По их мнению, закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

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Беспокойство соседей понятно, ведь по скромным подсчетам на территории Украины находится около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын. "Почти 356 тысяч — это русскоязычные ученики. Примерно по 16 тысяч школьников относятся к компактно проживающим венгерской и румынской общинам, около 2 тысяч 700 школьников обучаются пока на молдавском языке, примерно 1 тысяча 800 детей — на польском", — пишет Ольга Сухаревская.

Впрочем, вряд ли пока удастся снизить накал страстей. Украинские власти с критикой в свой адрес не согласны.

Украина vs Венгрия

Наибольшее возмущение законом с первых дней высказывала Венгрия.

С Киевом пытались решить вопрос дипломатическим путем. Сначала Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а потом венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич. Когда стало ясно, что "борьба с русским духом" для Порошенко важнее, Будапешт выступил с крайне резкими заявлениями. В ответ на подписание закона президентом Порошенко, Сийярто пригрозил блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной.

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Перешла в "наступление"

Однако, похоже, терпение у Венгрии лопнуло и она перешла в "наступление". Министр ностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Он намерен сделать это уже в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге.

По словам Сийярто, новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения.

"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — заявил Сийятро во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.

Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев.

9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород для встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. Во время визита он встретился и с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем. Сиярто заявил, что Венгрия рассчитывает на изменения в законе об образовании.

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"Двенадцатого октября ПАСЕ выскажет по этому поводу свое мнение, и мы надеемся, что в закон будут внесены изменения. Впрочем, несмотря на различные оценки закона со стороны Украины и Венгрии, мы и дальше будем помогать венгерской общине в Закарпатье, а также самому Закарпатью. Более того, готовы увеличить объем инвестиций", — приводятся слова министра на персональном сайте Москаля во вторник.

В ответ на взрыв негодования Венгрии глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто вместе посетить Закарпатье и обсудить "языковые" положения нового закона об образовании. Однако Сиярто от встречи с украинским министром отказался.

Реакция Украины

Следует отметить, что украинские власти не согласны с критикой в свой адрес и не устают изобретать новые объяснения в необходимости скандального закона.

Изначально в Минобразования Украины утверждали: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

После волны возмущения глава Минобразования Лилия Гриневич заверила: для каждого национального меньшинства в Украине объем изучения родного языка в школах будет определяться индивидуального.

Кроме того, в связи с международным скандалом Минобразования Украины обратилось к Венецианской комиссии. Ожидается, что в декабре Венецианская комиссия даст свое заключение по поводу скандального закона.

По материалам из открытых источников интернет