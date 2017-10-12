Климкин не переубедил Сийярто, Венгрия против закона об образовании

МИД Украины

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Официальный Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм нового украинского закона об образовании, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующее заявление венгерский министр сделал по итогам встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в Будапеште в четверг, 12 октября, сообщает ZN.ua со ссылкой на AP.

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Глава МИД Венгрии назвал отношения между Киевом и Будапештом, "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году".

Как отмечается, Сийярто продолжает утверждать, что новый украинский закон якобы ущемляет права национальных меньшинств, в частности венгров.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.