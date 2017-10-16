Закон об образовании: Венгрия требует обсудить нарушения Украины

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации из-за закона об образовании на следующем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом Сийярто сказал в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает УНИАН.

"От того времени, как украинский парламент принял закон об образовании,… в соседних с ЕС странах есть грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это — грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы решить ситуацию, поскольку это очень необыкновенно", — отметил он.

Отметим, что следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм нового украинского закона об образовании.