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    Закон об образовании: Венгрия требует обсудить нарушения Украины

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    Как заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, закон об образовании - грубое нарушение прав человека, прав меньшинств и Соглашения об ассоциации.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации из-за закона об образовании на следующем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом Сийярто сказал в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает УНИАН.

    Богдан Яременко
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    "От того времени, как украинский парламент принял закон об образовании,… в соседних с ЕС странах есть грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это — грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы решить ситуацию, поскольку это очень необыкновенно", — отметил он.

    Отметим, что следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм нового украинского закона об образовании.

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