Украина спровоцировала скандал - Венгрия просит ЕС пересмотреть ассоциацию

Владимир Матвеев

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что попросит Евросоюз пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, так как новый украинский закон о языках ограничивает права меньшинств, передает Голос Америки.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал во вторник, что только усиление международного давления может заставить Украину изменить закон, затрагивающий около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в Украине.

Неприемлемо, что рядом с Евросоюзом в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках, считает министр.

Глава венгерского МИДа сообщил, что внесет свое предложение на заседании министров иностранных дел стран ЕС на следующей неделе.

Киев заявляет, что закон, подписанный в сентябре президентом Украины Петром Порошенко, укрепляет позиции украинского языка в сфере образования, но одновременно защищает права меньшинств.

Вместе с тем, в следующем учебном году на национальных языках будут обучаться в детском саду и начальной школе. С 2020 года образование должно стать украиноязычным.

Власти Венгрии и Румынии уже заявили, что подобный закон — удар в спину", и обещали заблокировать Украине возможность вступления в ЕС.

Наряду с этим, попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона о образовании будут отклонены Советом ЕС. Об этом в своем Твиттере написал корреспондент Радио Свобода.

#Hungary will bring up the #Ukraine's edu law at the Eu foreign affairs council on 16 Oct. attempts to review the Ukr AA will be dismissed

"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", — пишет он.

Наряду с этим, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины. Климкин сообщил, что украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную в Будапеште акцию "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерское МИД сообщило нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — пишет Климкин.

Между тем, сообщается, что акцию проводит правая партия "Йоббик".

Сайт МИД приводит слова венгерского министра о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является далеким от Европы, поскольку был сделан огромный шаг в обратном направлении", сказал Сиярто.

В сообщении МИД страны подчеркивается, что "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Закон об образовании сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.