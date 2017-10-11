Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава венгерского МИД Петер Сиярто, находясь на Закарпатье, отказал во встрече главе внешнеполитического украинского ведомства Павлу Климкину. Климкин намеревался обсудить с венгерским коллегой языковые положения украинского образовательного закона. При этом, учитывая, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

"Отказ можно расценивать как то, что венгерская сторона не намерена вести диалог, консультации, а придерживается своей линии выведения скандала из-за языковой статьи закона об образовании на более высокий европейский уровень. Понятно, что такое игнорирование общения указывает на то, что такая линия для венгерских властей выглядит более приоритетной", — сказал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в комментарии РИА Новости Украина.

Об объяснил это тем, что венгерские власти, во-первых, уже многократно слышали позицию украинских министров по этому вопросу.

"Но я думаю, что здесь гораздо важнее второе — все эти диалоги, общения, разъяснения вообще не укладываются во внутриполитический контекст Венгрии, а это предвыборная борьба. Поэтому для предвыборной агитации гораздо важнее показывать успехи в наступлении на внешних фронтах, в частности, как прогрессирует борьба за права венгров до более высокого уровня в Евросоюзе, чем отступать или останавливать эту кампанию. Какой смысл сейчас венгерскому правительству в разгар предвыборной кампании идти на попятную или останавливать эту довольно прибыльную в политическом смысле стратегию? С точки зрения избирателя действия правительства выглядят красиво — смотрите, как они твердо, принципиально, без колебаний отстаивают интересы и жестко наступают по всем международным фронтам: все ради блага венгров", — пояснил политолог-международник.

По мнению эксперта, стороны конфликта будут ожидать заключения Венецианской комиссии, которая более-менее расставит все точки над "i".

"Что касается угрозы по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации, то это скорее пока политическое заявление, которое позволяют правящей в Венгрии партии очень красиво в политическом смысле выглядеть перед своими избирателями", - считает Воля.

Отвечая на вопрос, почему Россия, в отличие от Венгрии, Польши, Словакии и Румынии заняла в языковом вопросе позицию наблюдателя, политолог отметил, что Российская Федерация, по-видимому, решила не участвовать в обсуждении, чтобы не мешать активно действовать другим странам.

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"Слишком активная позиция России помешала бы развиваться кризису в отношениях между Украиной и рядом других государств. Потому что фактически, если Россия начнет действовать, то есть активно озвучивать свою позицию вместе с венграми, то тогда многие скажут, что Венгрия сговорилась с Россией, все будут говорить, что Венгрия "агент Кремля". И сейчас некоторые наши политики об этом говорят, но тем не менее, пока венгры, румыны и так далее могут чувствовать себя спокойно. Если говорить о позиции России, то с точки зрения большой политики в данной ситуации на самом деле более ценно молчать и наблюдать, чем вместе с другими громко озвучивать свою обеспокоенность и требования. Поэтому, я думаю, российское руководство сейчас не мешает тем процессам, которые начались сами по себе и получают развитие. Тем более для России этот процесс выгоден с той позиции, которую она занимает по поводу русскоговорящего населения Украины", — заключил Воля.