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    Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

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    В языковом вопросе украинского закона об образовании России с точки зрения большой политики гораздо выгоднее молчать и наблюдать, чем вместе с другими странами громко озвучивать свою обеспокоенность и требования, считает политолог Владимир Воля.
    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Глава венгерского МИД Петер Сиярто, находясь на Закарпатье, отказал во встрече главе внешнеполитического украинского ведомства Павлу Климкину. Климкин намеревался обсудить с венгерским коллегой языковые положения украинского образовательного закона. При этом, учитывая, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
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    "Отказ можно расценивать как то, что венгерская сторона не намерена вести диалог, консультации, а придерживается своей линии выведения скандала из-за языковой статьи закона об образовании на более высокий европейский уровень. Понятно, что такое игнорирование общения указывает на то, что такая линия для венгерских властей выглядит более приоритетной", — сказал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в комментарии РИА Новости Украина.

    Об объяснил это тем, что венгерские власти, во-первых, уже многократно слышали позицию украинских министров по этому вопросу.

    "Но я думаю, что здесь гораздо важнее второе — все эти диалоги, общения, разъяснения вообще не укладываются во внутриполитический контекст Венгрии, а это предвыборная борьба. Поэтому для предвыборной агитации гораздо важнее показывать успехи в наступлении на внешних фронтах, в частности, как прогрессирует борьба за права венгров до более высокого уровня в Евросоюзе, чем отступать или останавливать эту кампанию. Какой смысл сейчас венгерскому правительству в разгар предвыборной кампании идти на попятную или останавливать эту довольно прибыльную в политическом смысле стратегию? С точки зрения избирателя действия правительства выглядят красиво — смотрите, как они твердо, принципиально, без колебаний отстаивают интересы и жестко наступают по всем международным фронтам: все ради блага венгров", — пояснил политолог-международник.

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    По мнению эксперта, стороны конфликта будут ожидать заключения Венецианской комиссии, которая более-менее расставит все точки над "i".

    "Что касается угрозы по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации, то это скорее пока политическое заявление, которое позволяют правящей в Венгрии партии очень красиво в политическом смысле выглядеть перед своими избирателями", - считает Воля.

    Отвечая на вопрос, почему Россия, в отличие от Венгрии, Польши, Словакии и Румынии заняла в языковом вопросе позицию наблюдателя, политолог отметил, что Российская Федерация, по-видимому, решила не участвовать в обсуждении, чтобы не мешать активно действовать другим странам.

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    "Слишком активная позиция России помешала бы развиваться кризису в отношениях между Украиной и рядом других государств. Потому что фактически, если Россия начнет действовать, то есть активно озвучивать свою позицию вместе с венграми, то тогда многие скажут, что Венгрия сговорилась с Россией, все будут говорить, что Венгрия "агент Кремля". И сейчас некоторые наши политики об этом говорят, но тем не менее, пока венгры, румыны и так далее могут чувствовать себя спокойно. Если говорить о позиции России, то с точки зрения большой политики в данной ситуации на самом деле более ценно молчать и наблюдать, чем вместе с другими громко озвучивать свою обеспокоенность и требования. Поэтому, я думаю, российское руководство сейчас не мешает тем процессам, которые начались сами по себе и получают развитие. Тем более для России этот процесс выгоден с той позиции, которую она занимает по поводу русскоговорящего населения Украины", — заключил Воля.

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