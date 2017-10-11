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    Политика

    Порошенко в ПАСЕ пообещал "гарантировать языковые права"

    (обновлено: )14301

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании ПАСЕ в среду, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

    "Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", — сказал Порошенко.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

    На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсужден и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.

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