Порошенко в ПАСЕ пообещал "гарантировать языковые права"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании ПАСЕ в среду, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

"Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", — сказал Порошенко.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсужден и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.