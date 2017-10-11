Венецианская комиссия обнародует мнение по закону об образовании в декабре

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Мнение Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании в Украине будет обнародовано на ее сессии 8-9 декабря, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета.

"Восьмого-девятого декабря состоится сессия Венецианской комиссии, на которой планируется принять заключение по украинскому закону об образовании", — сказал он.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсуждён и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.