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    Политика

    Венецианская комиссия обнародует мнение по закону об образовании в декабре

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (181)

    (обновлено: )6910
    Источник в аппарате Совета Европы сообщил, что восьмого-девятого декабря состоится сессия Венецианской комиссии, на которой планируется принять заключение по украинскому закону об образовании.
    Украинская делегация на встрече с Венецианской комиссией
    Фото со страницы Facebook Павла Петренко

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Мнение Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании в Украине будет обнародовано на ее сессии 8-9 декабря, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
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    "Восьмого-девятого декабря состоится сессия Венецианской комиссии, на которой планируется принять заключение по украинскому закону об образовании", — сказал он.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

    На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсуждён и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.

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