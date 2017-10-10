Генсек СЕ сообщил о дальнейших действиях по закону об образовании

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Совет Европы продолжит диалог с Украиной по закону "Об образовании" после того, как Венецианская комиссия обнародует свои заключения, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщает УНИАН.

Читайте также: Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ

"Мы были обеспокоены, когда увидели новый закон в Украине. Поэтому мы немедленно вступили в контакт с украинской властью, приехала министр образования, она объяснила закон. Было решено просить Венецианскую комиссию дать свой совет. Мы сейчас ждем мнения Венецианской комиссии, и, основываясь на этом, мы продолжим диалог с украинской властью", — заявил Ягланд.

Он отметил, что основная деятельность Совета Европы — "защищать права меньшинств на этом континенте, особенно права на свой родной язык".

"Всегда вызывает большое беспокойство, когда задают вопрос об этих правах. Было принято законодательство, которое влияет на эти права… Поэтому, еще раз, мы внимательно за этим наблюдаем, так как основная деятельность Совета Европы — следить за правами меньшинств на этом континенте", — подчеркнул генсек СЕ.

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.