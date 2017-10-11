Реформа образования. Киев реализует выводы Венецианской комиссии - Порошенко

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании ПАСЕ в среду, что Киев реализует рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании.

Он напомнил, что дал поручение профильным ведомствам отправить документ на экспертизу и выразил надежду, что выводы Венецианской комиссии позволят снять все противоречивые трактовки этого закона.

"Я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии", — сказал Порошенко.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсужден и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.