Венгрия рассчитывает на изменения в законе об образовании - МИД

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем заявил, что Венгрия надеется на внесение изменение в украинский закон об образовании.

Чиновники встретились накануне вечером в Ужгороде, сообщается на сайте Москаля.

"Двенадцатого октября ПАСЕ выскажет по этому поводу свое мнение, и мы надеемся, что в закон будут внесены изменения. Впрочем, несмотря на различные оценки закона со стороны Украины и Венгрии, мы и дальше будем помогать венгерской общине в Закарпатье, а также самому Закарпатью. Более того, готовы увеличить объем инвестиций", — приводятся слова министра на персональном сайте Москаля во вторник.

Сиярто отметил, что Венгрия всегда поддерживала Украину в стратегических для нее вопросах.

"Это и реверс российского газа, и европейские устремления Украины, включительно с предоставлением безвизового режима, и помощь раненым в АТО военнослужащим и их семьям, и инвестиции в Закарпатье. Вопрос языка обучения для венгерской общины для нас принципиальный, именно этим объясняется реакция Венгрии на украинский "Закон об образовании", — сказал венгерский министр.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.