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    Корнейчук: Запад дал сигнал Венгрии и Румынии "рвать" Порошенко

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (177)

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    После подписания закона об образовании президент Порошенко получил сразу двух новых врагов в Евросоюзе – Венгрию и Румынию, которые не остановятся в борьбе с ним, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    "Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — заявил Сийятро во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.

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    Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев. 

    По словам Сийярто, он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр Соглашения об Ассоциации ЕС с Украиной. 

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    На европейском пути Украины (один из главных предвыборных пунктов Порошенко на будущих выборах) можно ставить "крест", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    По его словам, Венгрия и Румыния имеют возможность также заблокировать безвизовый режим с ЕС для Украины.

    "Как я и прогнозировал, Порошенко законом о тотальной украинизации обучения получил двух международных врагов в ЕС — Венгрию и Румынию. И останавливаться в борьбе против Порошенко они не намерены. Поскольку у европейцев не рабская ментальность, как у нашего народа, готового все "проглотить" от этой власти", – отметил эксперт на своей странице в Facebook.

    Корнейчук призвал обратить внимание на позицию руководства ЕС, Меркель и Госдепа: "никто не поддерживает Порошенко в "языковой войне" с европейцами. Это четкий сигнал той же Венгрии и Румынии, что они могут "рвать" Порошенко".

    Дмитрий Корнейчук/Facebook, 10 октября 2017

    Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. 

    Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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