В Румынии призвали отменить поддержку евроинтеграции Украины

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Депутат от "Партии народного движения" Румынии Константин Кодряну призвал отменить международную поддержку евроатлантической интеграции Украины после того, как президент Петр Порошенко подписал новый закон об образовании; "Украина больше не ведет себя как государство, которое уважает европейские фундаментальные ценности", заявил Кодряну.

В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Как отметил Кодряну, также занимающий должность председателя комиссии румынских общин за границей, в "Партии народного движения", которой руководит экс-президент Румынии Траян Бэсеску, считают, что необходимо "отменить международную поддержку евроатлантической интеграции Украины".

"Мне кажется это естественным. Сообщим об этом (послу Украины в Румынии). Мы дошли до ситуации, когда можем открыто говорить, что Румыния больше не поддерживает евроатлантической курс Украины, потому что Украина больше не ведет себя как государство, которое уважает европейские фундаментальные ценности", – добавил Кодряну, которого цитирует агентство Mediafax.

По словам Кодряну, во вторник румынские депутаты в рамках парламентской комиссии должны провести встречу с послом Украины в Румынии Александром Баньковым.

"Мы оказалась в положении "вне игры", так как эта комиссия потеряла свою цель. Даже если сегодня мы встречаемся с послом Украины в парламенте, к сожалению, Порошенко подписал этот законопроект", — сказал Кодряну.

У "Партии народного движения" Румынии насчитывается 18 парламентариев в 329-местной палате депутатов, а также 8 чиновников в 136-местной палате сенаторов.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. Во вторник, 26 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.