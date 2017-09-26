Кремль о реформе образования: некоторые положения - неудачные

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Порошенко ранее подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры в Украине.

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"Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины (…) Безусловно, (у нас) также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция в Кремле на данный документ и есть ли опасения по поводу того, как он может отразиться на правах нацменьшинств в Украине.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. Во вторник, 26 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.