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    Общество

    Венецианская комиссия в декабре даст заключение по закону об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (171)

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    Как сообщили в секретариате Венецианской комиссии, заключение по украинскому закону об образовании готовится к декабрьской сессии комиссии.
    Подписание документов
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    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. К декабрьской сессии будет подготовлено заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно украинского закона "Об образовании".

    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк
    Языком по школьному образованию: 15 главных тезисов нового закона

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    Об этом сообщили в секретариате ВК, передает УНИАН.

    "Заключение готовится к декабрьской сессии Венецианской комиссии", — сообщили в секретариате.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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