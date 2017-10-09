Венецианская комиссия в декабре даст заключение по закону об образовании

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. К декабрьской сессии будет подготовлено заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно украинского закона "Об образовании".

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Об этом сообщили в секретариате ВК, передает УНИАН.

"Заключение готовится к декабрьской сессии Венецианской комиссии", — сообщили в секретариате.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.