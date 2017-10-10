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    Политика

    Климкин предложил Сийярто обсудить закон об образовании на Закарпатье

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (172)

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    Глава МИД Украины предложил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийятро поехать в Закарпатскую область и "вместе выслушать венгерскую общину и начать предметный диалог".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает венгерскому коллеге Петеру Сийярто вместе посетить Закарпатье и обсудить "языковые" положения нового закона об образовании, вызвавшего резкую критику со стороны ряда Венгргии.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
    Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ

    "Узнал о планах венгерского коллеги посетить Закарпатье. Возобновляю предложение поехать вместе, выслушать венгерскую общину и начать предметный диалог", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

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    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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