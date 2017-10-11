От анекдота до дипскандала. Как венгерский министр устроил Украине демарш

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Визит Сиярто

Напряженная ситуация вокруг скандального закона об образовании, принятого в Украине, не спадает. Наоборот, разрастается новыми ссорами на международном уровне.

Так, Венгрия, жестко раскритиковавшая документ, согласно которому дети представителей нацменьшинств будут учиться на родном языке только в младших классах, не меняет своей позиции в отношении Киева. Ранее страна уже обратилась с жалобой в международные организации по поводу резонансного документа. Однако с Украиной вспыхнуло новое противостояние на уровне внешнеполитических ведомств.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто 9 октября приехал в Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Сиярто на Закарпатье обсудить закон об образовании. Венгерский министр в ответ заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

Мнения

Бывший посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский раскритиковал действия Климкина по отношению к его венгерскому коллеге, однако заявил, что Сиярто "плюнул в лицо Климкину и Украине".

"Не может министр иностранных дел случайно "узнавать" о приезде на его территорию коллеги без предварительного утверждения такого визита — существует международно принятая протокольная процедура. Что сделал глава МИД Венгрии Петер Сиярто? Он отказался встречаться с Павлом Климкиным на территории Украины. Сиярто, по сути, "плюнул" в лицо Климкину, Украине и всем нам", - написал Лубкивский в Facebook.

По мнению экс-посла, вся история между Климкиным и Сиярто — "это позор, а не дипломатия".

Глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук считает, что ситуация выглядит анекдотично, однако "твиттер-дипломатия" не играет на руку Украине.

"Это было бы очень смешно, это действительно выглядит анекдотом, но, к сожалению, выглядит очень печально, эта Твиттер-дипломатия, предложение через Твиттер провести встречу — это действительно анекдот. Но здесь только речь идет не о Климкин, а о государстве Украина. Не может быть несогласованного с МИД Украины визита главы МИД другой страны в нашу страну", — сказал эксперт в эфире Голоса Столицы.

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По его словам, когда прибывает на нашу территорию министр иностранных дел другого государства, это или официальный визит, или рабочий визит, это формальная процедура.

"И тот факт, что Климкин ему пишет в Твиттере: а давай встретимся, уже само по себе является достаточной причиной для его отставки как человека, который допускает подобные ляпы. А ответ со стороны венгра о том, что нет, не буду с тобой встречаться, это уже унижение не просто Климкина, это плевок уже не только Климкину в лицо, это плевок в лицо государству Украина", — уточнил Филипчук.

Он подчеркнул, что Сиярто находился в Украине с официальным визитом, о котором не знал Климкин, и венгерский министр не обеспечил соблюдение протокольных норм и правил международных отношений.

"Но на просьбу о встрече он ему отказывает. Это — пренебрежение. Это — абсолютное презрение, это недопустимо в международных отношениях, и это только есть проявление того уровня падения нашей дипломатической службы, падение имиджа Украины, который мы видим в мире, и в Европе", — подытожил эксперт, добавив, что поступок Сирято "в средние века это был бы достаточным поводом для начала войны".

Политолог-международник Олег Волошин в свою очередь напомнил о позиции ПАСЕ в контексте закона об образовании.

"Сам факт включения в повестку сессии срочных (!) дебатов в Ассамблее по поводу этого закона и вынесение на них жёсткой резолюции с критикой закона, говорят о том, что большинство членов ПАСЕ из самых разных стран как минимум не принимают официальную позицию Киева, что все в порядке", — написал эксперт в Facebook.

Напомним, ПАСЕ 12 октября проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании.