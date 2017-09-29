Закон об образовании. ПАСЕ получила запрос на срочные дебаты

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября.

"Есть просьба о проведении срочных дебатов по теме "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств", — сообщила "Украинским новостям" сотрудник по связям с общественностью Совета Европы Татьяна Баева.

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По ее словам, окончательная повестка дня будет принята ПАСЕ в день открытия сессии.

В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.