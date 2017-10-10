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    Политика

    Глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным на Закарпатье

    (обновлено: )19950
    Сообщается, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, но его венгерский коллега ответил отказом.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений закона об образовании.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
    Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ

    9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров.

    Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, на что Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона, сообщает УНИАН со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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