Стало известно, когда Украина и Польша обсудят закон об образовании

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украина и Польша в конце октября во Львове намерены обсудить закон об образовании, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Украины по итогам встречи главы ведомства Лилии Гриневич и посла Польши Яна Пекло.

"Ориентировочно 26 октября во Львове должен состояться круглый стол с участием представителей польского меньшинства в Украине, посольства Польши и МОН (Минобразования — ред.) Украины по имплементации статьи семь закона "Об образовании", — говорится в сообщении.

Гриневич во время встречи отметила, что Минобразования намерено работать со всеми нацменьшинствами и всеми посольствами, чтобы обсудить закон.

"Возможность обсудить имплементацию закона получат не только те меньшинства и страны, которые прибегают к громким заявлениям, а каждая — в зависимости от условий, в которых находится меньшинство, и ее образовательных потребностей", — цитирует Гриневич пресс-служба.

Как отмечается, министр и посол также обсудили двустороннее сотрудничество в сфере высшего образования.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.