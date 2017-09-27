"Забудьте об интеграции в Европу". Языковая вражда Украины и Венгрии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Похоже, новый украинский закон "Об образовании" окончательно рассорил Украину и Венгрию. Ранее Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич.
В Минобразования Украины ответили, что встреча состоится лишь в октябре.
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Забыть о Европе
Но, похоже, Венгрию такой ответ не устроил и она перешла в наступление, пригрозив блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ответ на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".
"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.
Решение Порошенко подписать закон Сиярто назвал "позорным".
В сообщении МИД подчеркивается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу".
"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", — говорится в сообщении.
Ответ Украины
Как и ожидалось, в Украине негативно восприняли заявление венгерского МИДа.
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар и вовсе назвала заявление Венгрии шантажом.
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"На самом деле Орбан (премьер Венгрии – Ред.) националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", – написала Сюмар в Facebook.
По ее мнению, Венгрии стоит позаботится об украинцах, а украинским дипломатам более активно отстаивать права украинцев в Венгрии.
"Если Орбан объявляет нам холодную войну – это его выбор и ошибка. Потому что, откровенно говоря, украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии, и обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включительно с вузами. Мы это гарантируем венграм на практике, выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет", – добавила Сюмар.
Заявление Совета Европы
Отреагировали на конфликт вокруг закона об образовании и в Совете Европе (СЕ). Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген высказала разочарование тем, что закон об образовании принят без консультаций со Страсбургом.
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"Языки меньшинств нужно уважать", — подчеркнул он.
Реакция в РФ
С самого начала негативно восприняли новый закон и в России. В ответ Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Депутаты считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине.
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина считает, что принятый Украиной закон об образовании игнорирует права большей части населения, поскольку более 80% граждан Украины воспринимают русский язык как родной.
"Порошенко попирает международные нормы, впрочем как и его наставники из США. Очевидно, что в большей мере этот закон направлен именно против русскоязычных людей. Однако эту часть населения никак нельзя назвать национальным меньшинством. Более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском, а значит — воспринимают его как родной", — заявила Сутормина.
По ее словам, президент Украины "идет на поводу у украинских националистов".
Что гласит закон
Напомним, 5 сентября Рада таки одобрила во втором чтении новый закон об образовании, который фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах.
С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят – то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным.
19 сентября спикер Рады Андрей Парубий, несмотря на волну критики закона об образовании, таки подписал его и передал его на рассмотрение президенту.
"Хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе об образовании указывается, что преподавание в украинских школах будет проводиться на государственном языке. Как во всех цивилизованных странах, предоставляется право обучения на родном языке и членам нацменьшинств, и коренным народам", – подчеркивал Парубий.
Закон об образовании вступит в силу 28 сентября.
По материалам из открытых источников интернет