Гриневич уточнила, в каком объеме нацменьшинства будут изучать родной язык

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Для каждого национального меньшинства в Украине объем изучения родного языка в школах будет определятся индивидуального, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Глава Минобразования накануне провела встречу с послом Болгарии в Украине Красимиром Минчевым.

"Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будет изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства", — цитирует Гриневич пресс-служба ведомства.

Министр образования предложила создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей.

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"Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения", — сказала Гриневич.

Посол отметил, что закон "об образовании" позволит детям болгарского нацменьшинства хорошо владеть украинским и болгарским языком. "Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели украинским и болгарским языком", — цитирует посла пресс-служба.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.