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    Климкин в Венгрии уговаривал не беспокоиться из-за закона об образовании

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    Как сообщили в МИД, венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о безосновательности опасений относительно обеспечения прав венгерского меньшинства.
    Визит Павла Климкина в Венгрию
    МИД Украины

    КИЕВ, 12 окт  — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним закон "Об образовании", сообщает пресс-центр МИД.

    В ПАСЕ начались дебаты по закону об образовании
    В ПАСЕ прошли дебаты по закону об образовании

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    "Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о безосновательности опасений относительно обеспечения прав венгерского меньшинства", – говорится в сообщении.

    Климкин подчеркнул, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу в Венецианскую Комиссию, чтобы снять любые беспокойства.

    "Готовность к диалогу в процессе реализации образовательной реформы в Украине и начало консультации относительно конкретных вопросов, связанных с языком образования венгерского национального меньшинства – путь к пониманию. В связи с этим подтвержден визит министра человеческих ресурсов Золтана Балога в Украину 19 октября", – сообщает пресс-служба МИД Украины.

    ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.

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