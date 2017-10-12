Климкин в Венгрии уговаривал не беспокоиться из-за закона об образовании

МИД Украины

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним закон "Об образовании", сообщает пресс-центр МИД.

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"Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о безосновательности опасений относительно обеспечения прав венгерского меньшинства", – говорится в сообщении.

Климкин подчеркнул, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу в Венецианскую Комиссию, чтобы снять любые беспокойства.

"Готовность к диалогу в процессе реализации образовательной реформы в Украине и начало консультации относительно конкретных вопросов, связанных с языком образования венгерского национального меньшинства – путь к пониманию. В связи с этим подтвержден визит министра человеческих ресурсов Золтана Балога в Украину 19 октября", – сообщает пресс-служба МИД Украины.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.