Кризис отношений с Венгрией может стать началом конца Украины - эксперт

"Сейчас оказалось, что у нас нет монолита союзников на Западном направлении. И мы рискуем погрузиться в такую пучину кризиса с Венгрией, который будет напоминать кризис отношений с РФ. Что может привести не только к концу нынешней власти, но и существования украинского государства в его нынешнем формате", – предупредил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

По его словам, в Европе сложилось очень сильное неприятие заявлений о российской агрессии, но наша делегация не передала этого президенту, и он выступил с теми же тезисами.

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"В 2014 году его (Порошенко) воспринимали как лидера страны, борющегося за европейские ценности. … Сейчас все прямо противоположно", – заявил Волошин.