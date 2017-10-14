Сессия ПАСЕ: Страсбург изменил многое, если не все

Кристина Луна Родригес — Страсбург, для РИА Новости Украина

Доклад основного кандидата на пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2018 году и украинский закон об образовании стали центральными темами закрывающейся осенней сессии Ассамблеи.

После отставки Педро Аграмунта, на этой сессии парламентарии избрали на три месяца нового главу Ассамблеи — Стеллу Кириакидес. Однако все внимание на этой неделе было приковано не к ней, а к итальянскому парламентарию Микеле Николлети.

Николлети — основной кандидат на пост председателя ПАСЕ в 2018 году — представил доклад, в котором накануне саммита Совета Европы оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию. Саммит планируется на 2019 год, но готовиться к нему, по мнению Николетти, нужно уже сейчас, пишут РИА Новости.

Он предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту.

"Ассамблея в рамках подготовительной работы ко встрече на высшем уровне решает начать процедуру, направленную на согласование совместно с комитетом министров правил, регулирующих участие и представительство государств-членов в обоих уставных органах", — указал Николетти.

Итальянский парламентарий предложил ПАСЕ инициировать в контексте подготовки к саммиту процедуру согласования с комитетом министров правил, регулирующих участие и представительство государств-членов в двух уставных органах.

Он предложил провести ПАСЕ и комитету министров создать совместную группу. При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены Организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

Украинские парламентарии, увидев в этой части документа Николетти "приглашение для возвращения российской делегации в ПАСЕ" и "снятие санкций", подготовили многочисленные поправки к резолюции. Однако впервые с 2014 года Ассамблея при голосовании, пусть и небольшим большинством, но отвергла практически все поправки, подготовленные украинской делегацией.

Более того, уже на следующий день после голосования в ПАСЕ состоялось заседание совместной комиссии, на котором присутствовал и российский постпред при Совете Европы Иван Салтановский.

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Как рассказал по итогам заседания глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс, на нем обсуждалось принятое большинством голосов Ассамблеи предложение, как уставным органам Совета Европы (комитету министров), так и Парламентской Ассамблее, принять участие в процедуре, направленной на совместное согласование правил, регулирующих участие, представительство и ответственность государств-членов в обоих уставных органах.

"Представители послов и Ассамблеи выразили свое мнение о необходимости такого диалога и его практической организации", — рассказал Кокс. И хотя, по данным агентства, на встрече не была достигнута договорённость о создании рабочей группы, сам факт ее проведения говорит о намерении сторон начать долгую дорогу в одном направлении.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. С 2016 года она не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Украинской делегации не повезло на этой сессии не только с поправками к докладу Николетти. В первый день работы сессии Ассамблеи ее уставной орган — Бюро поддержал предложение европарламентариев провести срочные дебаты по новому украинскому закону об образовании. В ходе пленарного заседания парламентарии, несмотря на возражение делегации Украины, включили обсуждение этого вопроса в повестку дня с принятием резолюции.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, был подписан президентом Украины в конце сентября. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

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Несмотря на объяснения посетившего Страсбург президента Украины Петра Порошенко по сути украинской позиции, доклад эстонского парламентария Андерса Эркеля оказался достаточно жёстким. Однако его тон (смягчённый в ходе голосования по поправкам) не идёт ни в какое сравнение с дискуссией по документу. Представители украинской делегации подверглись критике не только депутатов из Венгрии и Молдавии, жесткой позиции по закону об образовании придерживались итальянские и немецкие депутаты, чего в Ассамблее не было давно.

"Я и не помню, когда в последний раз мы так эмоционально обсуждали наших коллег", — признался РИА Новости один из европарламентариев.