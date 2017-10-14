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Волошин о резолюции ПАСЕ: Европа сняла табу на критику Киева
14:54
14.10.2017
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РИА Новости Украина/Youtube
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