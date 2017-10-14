наверх
14.10.201714:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Волошин о резолюции ПАСЕ: Европа сняла табу на критику Киева

    1
    РИА Новости Украина/Youtube
    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
      День защитника Украины. В ожидании провокаций
      Марина Ставнийчук
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
      Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
      Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
      Пенсионерка. Архивное фото
      Пенсионная реформа: суть и скрытое