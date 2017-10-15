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    Эксперт о решении ПАСЕ: это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко

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    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, ситуация в ПАСЕ показала, что Украина имеет талант – "своих адвокатов превратить в прокуроров".
    РИА Новости Украина

    "Да, решение ПАСЕ не имеет юридической силы, но есть сила общественного мнения, и западные политики вынуждены с ним считаться. … В Европе все чаще звучит слово "фашизм" в отношении того, что происходит в Украине. Пока в приватных беседах, но скоро дойдет и до лозунгов. … А европейцы очень чувствительны к таким вещам, как "дискриминация", "неравноправие", – отметил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина

    По его мнению, проблема украинских внешнеполитических деятелей в том, что они не умеют стратегически мыслить, выстраивать стратегию на 3-5 лет вперед.

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    "Возможно, это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко. Ошибкой была переносить внутриполитический вопрос на внешнюю арену", – добавил Золотарев.

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