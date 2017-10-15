Эксперт о решении ПАСЕ: это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко

"Да, решение ПАСЕ не имеет юридической силы, но есть сила общественного мнения, и западные политики вынуждены с ним считаться. … В Европе все чаще звучит слово "фашизм" в отношении того, что происходит в Украине. Пока в приватных беседах, но скоро дойдет и до лозунгов. … А европейцы очень чувствительны к таким вещам, как "дискриминация", "неравноправие", – отметил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

По его мнению, проблема украинских внешнеполитических деятелей в том, что они не умеют стратегически мыслить, выстраивать стратегию на 3-5 лет вперед.

Читайте также: Сессия ПАСЕ: Страсбург изменил многое, если не все

"Возможно, это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко. Ошибкой была переносить внутриполитический вопрос на внешнюю арену", – добавил Золотарев.