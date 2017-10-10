Климкин назвал условия пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может согласиться на пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом только с целью закрепления своей европейской перспективы.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", — заявил Климкин.

"Для нас пересмотр Соглашения об ассоциации возможен лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины", — подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений закона об образовании.