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10.10.201716:54
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    Политика

    Климкин назвал условия пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

    (обновлено: )520010
    По словам главы МИД Украины, он был очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Климкин планирует теперь обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может согласиться на пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом только с целью закрепления своей европейской перспективы.

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    Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

    "Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", — заявил Климкин.

    "Для нас пересмотр Соглашения об ассоциации возможен лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины", — подчеркнул глава МИД Украины.

    Как сообщалось ранее, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений закона об образовании.

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