Венгрия о законе об образовании. Украина нуждается не во врагах, а в друзьях

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Венгрия надеется, что парламент Украины перенесет вступление в силу закона об образовании или отложит его, заявил журналистам глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер.

"Надеемся, что украинский парламент примет более разумное решение по закону, поскольку нынешнее решение приводит как к внутреннему, так и внешнему конфликту", — сказал он после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где также обсуждался этот закон.

"Уверен, что Украина нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно среди соседей", — добавил Кевер.

Парламентарий напомнил, что Венгрия уже обратилась по поводу украинского закона об образовании в Совет Европы и получила уже "достаточно позитивный результат", а также в Венецианскую комиссию, решения которой ждет.

На встрече с Матвиенко возможные общие меры Москвы и Будапешта для того, чтобы закон об образовании не вступил в силу или был отсрочен, не обсуждались, добавил Кевер.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.