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    Венгрия о законе об образовании. Украина нуждается не во врагах, а в друзьях

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    Глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что нынешнее решение по закону об образовании приводит как к внутреннему, так и внешнему конфликту.
    Будапешт
    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Венгрия надеется, что парламент Украины перенесет вступление в силу закона об образовании или отложит его, заявил журналистам глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер.

    Богдан Яременко
    Facebook Богдана Яременко
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    "Надеемся, что украинский парламент примет более разумное решение по закону, поскольку нынешнее решение приводит как к внутреннему, так и внешнему конфликту", — сказал он после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где также обсуждался этот закон.

    "Уверен, что Украина нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно среди соседей", — добавил Кевер.

    Парламентарий напомнил, что Венгрия уже обратилась по поводу украинского закона об образовании в Совет Европы и получила уже "достаточно позитивный результат", а также в Венецианскую комиссию, решения которой ждет.

    На встрече с Матвиенко возможные общие меры Москвы и Будапешта для того, чтобы закон об образовании не вступил в силу или был отсрочен, не обсуждались, добавил Кевер.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

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