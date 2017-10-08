Эксперт о реакции России на принятие закона о реинтеграции Донбасса

"Если этот законопроект не согласован со всеми участниками конфликта, он может привести к эскалации, в том числе на линии соприкосновения. Но если закон согласован, "это будет означать, что договоренности по миротворцам достигнуты, и мы увидим это после встречи Суркова-Волкера", — заявил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Смотрите также: "Операция дезинтеграция". Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение парламента во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.