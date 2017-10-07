Приняла и продлила: решения ВР по статусу и реинтеграции Донбасса

РИА Новости Украина

Парламент в пятницу при заблокированной трибуне и с дымовой шашкой продлил на год особый статус для Донбасса, а также принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции региона.

По инициативе большинства фракций Верховной Рады последний документ принят с поправками, исключившими упоминание минских соглашений. Особый статус для Донбасса также продлен с оговоркой — он вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

По мнению экспертов, законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует своему названию, а особый статус для региона так и останется на бумаге.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формулировка законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема, пишет РИА Новости.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а также документ "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Он предусматривает продление на год особого статуса региона.

Оба документа были включены в повестку дня работы Рады и планировались к рассмотрению в четверг. Однако депутаты ряда оппозиционных сил сорвали рассмотрение этих вопросов. Их возмутила поспешностью рассмотрения законопроектов, они также требовали внести ряд поправок, в частности — изъять из законопроекта о реинтеграции упоминание минских соглашений. Парламентарии предлагали заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой выражается поддержка минским договоренностям. Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона.

Украинское фото Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал срыв голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса сознательной провокацией, поскольку упоминание в документе о "Минске-2" и так было изъято на этапе подготовки законопроекта в профильном комитете Рады.

В пятницу с утра депутаты пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" заняли оборону вокруг трибуны Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.

Рассмотрение законопроекта о реинтеграции проходило более-менее спокойно до самого момента голосования, которое проходило на фоне потасовки: противники законопроекта пытались прорваться к трибуне, а один из депутатов от националистической "Свободы" — к президиуму. Несмотря на это, документ был принят и теперь он должен пройти второе чтение.

По словам представителя президента в Раде Ирины Луценко, законопроект о реинтеграции Донбасса могут рассмотреть в целом уже на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 октября.

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе этот закон уже будет вынесен на обсуждение", — сказала Луценко. Она добавила, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом предложений, которые были озвучены депутатами. В частности, в текст закона ко второму чтению внесут упоминание о Крыме.

Принятый Радой в I чтении законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории. Документ также предусматривает возможность использования вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической".

Украинское фото Потасовки и блокирование трибуны в Раде

Согласно законопроекту, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии. Документ также предполагает возможность введения в Донбассе военного положения.

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Целью государственной политики законопроект определяет "освобождение" юго-востока Украины и восстановление там конституционного строя. Проект также определяет правовой статус неподконтрольных Киеву районов Донбасса и устанавливает особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Документ закрепляет за жителями этих территорий право собственности, в частности на недвижимость и землю, если оно было приобретено по украинским законам. Таким образом, не гарантируются права собственности, если они приобретены в соответствии с нормативными актами самопровозглашенных республик.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект полностью противоречит минским договоренностям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Рада в пятницу также приняла в целом закон, которым предлагается на год продлить особой статус Донбасса. Документ был принят в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко накануне заявляла, что на продлении действия особого статуса настаивают международные партнеры Украины, о чем свидетельствуют, в частности, сообщения посольств США, Германии и Франции, в которых они высказались в поддержку данного решения.

Рассмотрение этого документа было еще более эмоциональным. В ходе его обсуждения кто-то из депутатов бросил дымовую шашку в президиум Рады. Депутат Владимир Арьев заявил, что это сделал член оппозиционной фракции "Самопомич" Семен Семенченко. Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук быстро отреагировал на инцидент и вынес дымящуюся шашку из зала, затем ее потушили спасатели.

Позже депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко признался, что это он бросил дымовую шашку в сессионном зале Рады.

"Я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность: эту дымовую шашку запалил я. И я считаю, что сделал правильно, потому что я сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи", — заявил Левченко.

Позже Арьев написал, что брошенная шашка была военной и могла привести к серьезным последствиям.

"Это была военная шашка, которую ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях. Если бы Тетерук не выкинул ее из зала, то это могло бы привести к трагедии, особенно учитывая то, что на балконе в это время на экскурсии были дети", — написал Арьев в Facebook.

Продление особого статуса для региона поддержали две крупнейшие фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", а также "Оппозиционный блок". Против выступила фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению лидера радикалов, этот закон антиконституционный и "угрожает безопасности государства".

Схожее мнение выразили в партии Тимошенко. "Этим законопроектом государство гарантирует недопущение уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности всех участников событий в Донецке и Луганске, а также обязывает согласовывать с боевиками назначения прокуроров, судей и органов милиции. Это недопустимо", — заявил замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Украинское фото Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко после голосования в Раде заявила, что принятие законопроектов по Донбассу позволит сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования конфликта и получить Киеву летальное оружие.

"Мы с помощью принятых в парламенте двух законов смогли сдвинуть с мертвой точки решение мирным политико-дипломатическим путем ситуации в Донбассе… Эти два закона дадут нам возможность поставить в Украину летальное оборонительное оружие, эти законы дадут возможность привлечь мирную миссию ООН, которая будет размещена на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, на границе Украины и даст возможность вывести все иностранные войска, разоружить и разминировать всю ту территорию и начать процесс принуждения к миру", — заявила Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Она отметила, что принятие закона о реинтеграции позволит усилить переговорные позиции Киева на международной арене.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что продление закона о статусе Донбасса демонстрирует, что Киев предпринимает шаги для достижения мира.

"Продление специального статуса (для Донбасса) показывает, что Украина готова идти на трудные шаги ради мира. Надеюсь, что Россия также будет действовать ради мира, время положить конец конфликту", — написал Волкер в Twitter.

В тоже время, по мнению бывшего представителя Киева в подгруппе по безопасности в Донбассе Романа Безсмертного, законопроект о реинтеграции не соответствует своему названию.

"Некий документ был назван законом о реинтеграции — нет там реинтеграции. Дальше есть несколько путей, которыми можно двигаться: либо этот документ превратят в такой, как закон об особенностях местного самоуправления (об особом статусе Донбасса — ред.) и другие, которые никогда не будут действовать, либо есть вариант, когда депутаты сядут за стол и подготовят достойный документ, который действительно по своему содержанию будет отвечать реинтеграции", — считает Безсмертный.

Украинское фото Потасовки и блокирование трибуны в Раде

По его мнению, этот документ "выходит за пределы украинской конституции и несет в себе колоссальную угрозу разделения Украины на сферы влияния".

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Безсмертный также полагает, что особый статус Донбасса не будет действовать. "Ситуация сохранится в статусе кво, то есть действие закона продлено, но все понимают, что он не действовал, не действует и действовать не будет, потому что очевидно, что на сегодняшний день отсутствует понимание, как привести ситуацию к миру, к прекращению войны", — добавил он.

Схожее мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Этот закон продлен на год, с условием, что он будет действовать в случае вывода российских войск. До вывода российских войск он не действует, вот в чем специфика этого закона. Поэтому, как и тот не действовал с 2014 года, когда там было условие до выборов, так и этот не будет действовать, так как условий стало больше", — заявил политолог.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

В Кремле заявили, что формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема.

"Этот закон — он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания минских договоренностей", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о двух законопроектах по Донбассу, которые были внесены в Раду.

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"Чисто с юридической точки зрения — безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу минских договоренностей. Ибо, такой дефиниции в минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей", — подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что Порошенко также поставил свою подпись под этим документом, чем обозначил свое согласие на выполнение утвержденных договоренностей. "Такое юридическое противоречие — оно имеет место. И мы это констатируем", — добавил Песков.

Он еще раз напомнил, что закон носит декларативный характер. Кроме того, по его словам, второй рассматриваемый законопроект является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков.

Он отметил, что РФ сохраняет свою приверженность минским договоренностям, "по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР подвергли критике закон о продлении на год особого статуса Донбасса.

"Как и прежде закон остаётся ущербным с точки зрения соответствия Комплексу мер, но Украина была вынуждена продлить действие данного закона об особом статусе, потому что на этом настояли Россия, Германия и США. Судьбу Украины вновь решают за неё", — говорится в заявлении полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. главы МИД республики Владислав Дейнего накануне заявил, что единственные "незаконные вооруженные формирования" в Донбассе — это украинские силовики.

"Незаконные вооруженные формирования, скорее всего, — это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины, которые она сюда направила. И мы не имеем ничего против, чтобы Украина эти незаконные формирования вывела", — сказал Дейнего.