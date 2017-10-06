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    Закон о реинтеграции еще больше отдалит Донбасс от Украины - Якубин

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (160)

    (обновлено: )2010
    Спорный документ был "вброшен", чтобы напустить туману и таким образом переключить внимание общественности. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    Facebook Алексея Якубина

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 6 октября, подписал проголосованный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот документ продлевает особый статус Донбасса еще на один год.

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    Принятие закона прокомментировал и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. По его словам, закон засвидетельствовал жесткие шаги, принимаемые Украиной для установления мира.

    Перспективы принятия второго внесенного президентом Петром Порошенко закона, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

    "Я думаю, этот второй большой законопроект, он во многом создается для того, чтобы переключить наше внимание и внимание праворадикальной аудитории. Это такой туман, который должен быть пущен. Но я надеюсь, что во втором чтении он не будет принят. По крайней мере, в этих формулировках. Мне кажется, Минские соглашения — это единственный формат, который у нас сейчас есть. Тем не менее, второй большой законопроект, он расходится с Минскими соглашениями. Мне кажется, что он закрепляет ситуацию, которая сейчас есть на Донбассе, то есть он скорее дезинтегрирует Донбасс от Украины", — заявил Якубин.

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