Закон о реинтеграции еще больше отдалит Донбасс от Украины - Якубин

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 6 октября, подписал проголосованный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот документ продлевает особый статус Донбасса еще на один год.

Принятие закона прокомментировал и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. По его словам, закон засвидетельствовал жесткие шаги, принимаемые Украиной для установления мира.

Перспективы принятия второго внесенного президентом Петром Порошенко закона, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Я думаю, этот второй большой законопроект, он во многом создается для того, чтобы переключить наше внимание и внимание праворадикальной аудитории. Это такой туман, который должен быть пущен. Но я надеюсь, что во втором чтении он не будет принят. По крайней мере, в этих формулировках. Мне кажется, Минские соглашения — это единственный формат, который у нас сейчас есть. Тем не менее, второй большой законопроект, он расходится с Минскими соглашениями. Мне кажется, что он закрепляет ситуацию, которая сейчас есть на Донбассе, то есть он скорее дезинтегрирует Донбасс от Украины", — заявил Якубин.

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