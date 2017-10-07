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    "Операция дезинтеграция". Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (170)

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    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин назвал инициативы президента Петра Порошенко по Донбассу "операцией дезинтеграция". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Алексей Якубин считает, что родившиеся два президентских законопроекта – результат договоренностей спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова и переговоров "нормандской четверки". 

    Дело в том, что для запуска проекта с миротворцами Украина должна была пролонгировать спящий законопроект об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой области. Депутаты проголосовали, тем самым приблизив реализацию политической части минских соглашений. 

    "Пролонгация еще на год закона о Донбассе – требование наших западных партнеров", – подчеркнул Якубин. 

    Потасовка между депутатами во время голосования законопроекта о реинтеграции Донбасса
    Украинское фото
    Законы Порошенко о Донбассе. Главное, что нужно всем знать

    Но параллельно с этим Порошенко хотел добавить несколько своих вещей, сообщил политолог: "Он думал, что удастся протолкнуть как единый гамбургер – усилить собственный силовой блок, забрать часть полномочий у Арсена Авакова. Второе – разморозить торговлю с самопровозглашенными республиками. Третье – Порошенко хотел получить право вводить чрезвычайное положение, минуя парламент". И еще один момент: президент намеревался оставить в законопроекте "российскую агрессию" и другие нормы, которые можно было бы использовать для агрессивной риторики.

    "Но Запад не согласился на это, и Администрации президента пришлось разделить один законопроект на две части", – заявил Якубин. 

    Продолжение читайте в статье: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

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