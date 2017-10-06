Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Парламент Украины продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, такое решение в пятницу поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес в Раду как неотложный законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Согласно этому закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в документе.

Іще один є!#ЗП7164 про мирне врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях прийнято за основу і в цілому▶️https://t.co/zDT9mNFksU pic.twitter.com/JF0IGLdLRf — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 6 октября 2017 г.

​В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.