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    Политика

    Рада одобрила в I чтении реинтеграцию Донбасса и признание РФ "агрессором"

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (127)

    (обновлено: )57518
    Решение о принятии законопроекта о реинтеграции Донбасса поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
    Блокирование трибуны Рады, 6 октября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Документ еще должен пройти второе чтение.

    ​​Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

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    Украинское фото
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    Документ изначально определял приоритетными реализацию пунктов по безопасности минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались минские соглашения был изъят. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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    Закон также предусматривает возможность использования Вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на Востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в АТО в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку военная операция называется "антитеррористической".

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    Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.

    В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что закон полностью противоречит минским договоренностям.

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