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    Аналитика и комментарии

    Рудяков: законы о реинтеграции Донбасса имеют очень высокую цену для власти

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (149)

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    Законопроекты по Донбассу – крайне важны для власти, поэтому и президент Порошенко, и его команда будут максимально продавливать их в Верховной Раде, уверен политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

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    Реинтеграция Донбасса. Рада закипает — Запад реагирует

    Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

    Днем ранее Рада не смогла рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия особого статуса для региона. Ряд депутатов сорвали рассмотрение этих вопросов, произошла стычка.

    Законы примут по "методу Парубия"

    Цена вопроса принятия этих законопроектов – очень велика, и есть большая вероятность, что парламент все-таки дожмут, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог Павел Рудяков.

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    Спиридонов: закон о реинтеграции Донбасса на руку Порошенко

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    "Фракции так называемого "большинства" (БПП и "Народный фронт" – Ред.) при желании, при давлении, при применении различных приемов, уловок, в принципе, могут собрать голоса. Тем более ночь была, для этого было время. Странно, что вчера оно все вышло из-под контроля. … Сегодня будет по-другому идти обсуждение, потому что и президенту, и его команде отступать некуда. Они будут занимать активную позицию, продавливать и тащить. Как Парубий привык и умеет это делать – с грубейшими нарушениями регламента, если понадобится. Но я думаю, по крайней мере один из законопроектов будет проголосован положительно", – рассказал эксперт.

    Также политолог ответил на вопрос, может ли спикер Парубий реально контролировать парламент.

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    "Не может, он его никогда и не контролировал. Это также субъективный вопрос – личность самого Парубия и его реальный авторитет. И в принципе у нас было не так много спикеров в парламенте, которые могли самостоятельно, только собственными силами, держать под контролем, обеспечивать какое-то системное голосование. Бывали разные ситуации. В большинстве случаев главы нашего парламента без помощи руководителей фракции и без помощи внепарламентских сил и факторов не могли обеспечивать все, что они должны были бы делать. Парубий тут не исключение, но он немножко добавил бесконтрольности", – отметил Рудяков.  

    В целом же, прогнозирует он, законопроекты примут, потому что они очень важны для первых лиц, государства и государственной политики. 

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