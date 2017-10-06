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    Закон о реинтеграции Донбасса усилит позиции Киева по миротворцам - Порошенко

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (153)

    (обновлено: )10210
    Глава государства считает, что закон "усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса усилит позиции Киева в вопросах освобождения пленных и возможного введения миротворцев ООН.

    Законы по Донбассу. Порошенко обратился с речью. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Законы по Донбассу и драки в Раде. Порошенко обратился с речью

    Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение парламента во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

    "Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе. Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участком украинско-российской границы", — приводятся слова Порошенко на его сайте.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

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    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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