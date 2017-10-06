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    Политика

    Стало известно, когда реинтеграцию Донбасса рассмотрят во II чтении

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (142)

    (обновлено: )20002
    Народный депутат Ирина Луценко ожидает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на второе чтение уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 октября.
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 6 октября 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на второе чтение уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 октября, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

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    Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона. По инициативе большинства фракций Верховной Рады, документ принят с поправками, исключившими упоминание минских соглашений.

    "Я думаю, что на следующей пленарной неделе этот закон уже будет вынесен на обсуждение", — сказала Луценко в ходе брифинга, который транслировали телеканалы.

    Она добавила, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом предложений, которые были озвучены депутатами.

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    "Какие дополнительно будут внесены изменения: мы будем вводить понятие "иностранные военные формирования", кроме того, что (упоминается) российская агрессия, будут внесены также изменения, где будет упоминание о том, что аннексирован Крым, о том, что будут применены дополнительные инструменты по освобождению аннексированного Крыма. Я думаю, что будет конкретизировано, какие именно условия должны быть выполнены из минского процесса, поскольку мы по настоянию "Народного фронта" сняли вопрос минских соглашений и будем ссылаться на резолюцию ООН", — сказала Луценко.

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    Ранее ряд фракций Рады предложили убрать из законопроекта упоминание минских соглашений, заменив их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой выражается поддержка минским договоренностям. Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона.

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