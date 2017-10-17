AgoraVox: Киев делает выбор в пользу войны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Хотя больше всего шума на прошлой неделе подняли законы о реинтеграции Донбасса и особом статусе региона, закон о языке образования в Украине может создать почти столько же проблем для Киева, пишет французская журналистка Кристель Неан в статье для AgoraVox.

"После принятия этого закона (он обязывает вести занятия исключительно на украинском языке, начиная с 5 класса, хотя в стране существует несколько крупных меньшинств, не говоря уже о, по большей части русскоязычной части страны) Румыния и Венгрия официально выразили неодобрение насчет данной инициативы, которая дискриминирует венгерское и румынское меньшинства в Украине", — напоминает автор публикации.

"Венгрия даже пригрозила Украине ответом на принятие этого закона. И, видимо, Будапешт не будет просто так разбрасываться словами… Венгрия сблизилась с Румынией в стремлении оказать давление на Киев, а затем обратилась к России с просьбой выступить единым фронтом против закона. Венгерский премьер Виктор Орбан даже предложил армии рассмотреть возможность военного вмешательства в Закарпатье для защиты проживающих там венгров в случае необходимости. Это означает для Киева угрозу нового конфликта, на этот раз на западе страны", — пишет Кристель Неан.

"В ответ на это Украина не стала пытаться умерить страсти, а пообещала создать для Венгрии сложности в ПАСЕ, учитывая, что у нее больше депутатов в ассамблее. Только вот Киев, видимо, забыл, что у Венгрии как члена ЕС есть право вето на вступление новых государств в союз. И она явно не пропустит его, пока он не даст задний ход", — отметила французская журналистка.

"Раз такая угроза кажется Киеву чем-то далеким, Будапешт решил нанести удар в больное место и заявил, что может поставить под сомнение соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что закон об образовании нарушает принципы соглашения об ассоциации, так как лишает национальные меньшинства права на образование на их родном языке, ухудшая тем самым их положение в "Украине", — говорится в статье.

Словно Украине недостаточно конфликта с соседями, она еще больше обострила ситуацию в Донбассе, приняв два закона, которые полностью блокируют реализацию Минских соглашений. Первый — это закон о расширении особого статуса Донбасса, чье действие истекало на будущей неделе. Вместо простого продления его сопроводили требованием о выводе всех незаконных вооруженных формирований, наемников и военной техники до вступления закона в силу", — продолжает Кристель Неан.

"Проблема в том, что на территории ДНР и ЛНР ничего этого нет. То есть, вывести то, чего нет, будет весьма затруднительно, и поэтому закон никогда не вступит в силу. Повторяя безумную риторику о российской оккупации, закон губит сам себя", — полагает автор публикации.

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"Это не говоря уже о преамбуле, на которой сделал упор президент Порошенко во время подписания закона, подчеркнув, что он создаст все условия для миротворческого вмешательства на Донбассе. Честно говоря, непонятно, как этот закон может создать условия для их появления с учетом существующих сильнейших разногласий по характеру такой миссии между ДНР, ЛНР и Россией с одной стороны и Украиной, США и Германией с другой стороны", — напоминает французская журналистка.

Миротворческая операция упоминалась как мотив и по другой проблемной инициативе: закону о реинтеграции Донбасса, говорится в статье. "Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе. Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участок украинско-российской границы", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я, конечно, прекрасно понимаю, что в рамках внутренней пропаганды проходит даже такое, только вот даже у пустых пожеланий и самовнушения есть свои пределы. Тем более что в вопросе освобождения заложников именно Киев создает препятствия для обмена пленными в формате "все на всех", придумывая все новые отговорки на каждом собрании в Минске. Сколько бы Украина ни называла Россию агрессором, это не заставит ООН принять такой бред за действительность…", — полагает Кристель Неан.

"Принятый закон о реинтеграции не упоминает Минские соглашения и называет Россию оккупировавшим Донбасс агрессором. Таким образом, не удивительно, что Москва назвала его неприемлемым и противоречащим договоренностям, которые были достигнуты в белорусской столице. По ее мнению, этот закон равнозначен фактическому отказу Киева от них", — продолжает автор статьи.

С такой точкой зрения согласен Фольфганг Герке из немецкой партии "Левая": он подчеркивает, что в силу такого шага Киев отказывается от реализации подписанных им Минских соглашений и делает выбор в пользу войны. В свою очередь газета Weser Kurier выступает за мирное урегулирование конфликта и выпускает статью, в которой журналист Ян-Феликс Яш открыто говорит, что урегулировать конфликт на Донбассе у Украины получится лишь путем дипломатического процесса, сближения с Москвой и отказа от вступления в НАТО.

"Киев же явно не стремится к этому, если судить по заявлениям различных официальных лиц, которые определенно указывают на его намерение возобновить полномасштабную войну в Донбассе. Порошенко говорит, что принятие закона о реинтеграции облегчает поставку Украине оборонительного оружия и укрепляет юридическую базу применения армии", — пишет Кристель Неан.

"Начальник штаба Виктор Муженко уже оценивает потенциальные потери украинских сил в перспективе силового возвращения Донбасса (12 000 солдат, из них — 3 000 погибших в первые десять дней). Представитель президента в парламенте Ирина Луценко в свою очередь говорит, что закон защитит украинских солдат от потенциального преследования в Международном уголовном суде за военные преступления… Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему клонит Киев!" – Продолжает французская журналистка.

"Ко всему этому следует добавить заявление Ирины Луценко насчет поправок к закону о реинтеграции Донбасса касательно "освобождения" и "деоккупации" Крыма…, а также слова спецпредставителя США в Украине Курта Волкера о неэффективности Минских соглашений. Это означает, что Украина уже начала всерьез забивать гвозди в крышку гроба минских договоренностей и намеревается похоронить их, если международные инстанции и гаранты соглашений не заставят ее изменить мнение", — полагает автор статьи.