В России не допустят вступление в силу закона об образовании в Украине

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. РФ примет меры, чтобы не допустить вступления в силу закона об образовании в Украине, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

"Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры", — сказала она.

"Мы не можем допустить, чтобы он вступил в действие", — заявила Матвиенко.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.