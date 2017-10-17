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    В России не допустят вступление в силу закона об образовании в Украине

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    (обновлено: )10830
    Россия не может допустить, чтобы недавно принятый в Украине закон об образовании он вступил в действие, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. РФ примет меры, чтобы не допустить вступления в силу закона об образовании в Украине, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

    Школа
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    "Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры", — сказала она.

    "Мы не можем допустить, чтобы он вступил в действие", — заявила Матвиенко.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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