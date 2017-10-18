Закон об образовании. Украина ищет поддержки у Эстонии

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки проводит консультации по донесению позиции Украины относительно статьи 7 закона "Об образовании" с Эстонией, председательствующей в Совете ЕС и имеющей похожую систему применения государственного языка в школах с языком обучения нацменьшинств.

Об этом шла речь во время встречи главы Минобразования Лилии Гриневич с чрезвычайным и полномочным послом Эстонской Республики в Украине Гертом Антсу, сообщает пресс-служба МОН.

"Для нас важно провести консультации с вами как со страной, имеющей схожую систему использования государственного языка в школах с языком обучения нацменьшинств, которую предлагаем и мы. Для нас чрезвычайно важно донести нашим европейским коллегам, что предложенный Украиной путь — это модель, которая уже функционирует в странах-членах ЕС. Также мы заинтересованы в ваших рекомендациях, какими путями мы можем доступнее донести свою позицию нашим партнерам", — заявила Гриневич.

Она добавила, что сейчас Украина находится в ситуации, когда "Венгрия направляет значительные силы и ресурсы для распространения ложной информации о планах Украины относительно имплементации статьи 7".

"Я понимаю, что у них выборы, и, фактически, они ведут на наших территориях предвыборную кампанию, ведь украинцы, которые принадлежат к венгерскому меньшинству, голосуют на их выборах. Однако эти политические мотивы не должны перечеркнуть педагогические цели, а именно необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах нацменьшинств", — отметила министр.

В свою очередь посол Эстонии подчеркнул важность постоянного диалога с представителями стран-членов ЕС. Он также предложил заручиться поддержкой как можно большего количества стран, которые также являются странами происхождения определенных меньшинств на территории Украины.

Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

Читайте также — Порошенко в ПАСЕ. Европейская гастроль гаранта не задалась

Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.