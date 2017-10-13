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    Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (193)

    (обновлено: )27320
    Директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев считает, что ситуация с переселенцами из Донбасса грозит провалом реинтеграции.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Ключевая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, а переселенцы и их судьба — это, знаете, каждодневное напоминание, — это угроза кризиса или угроза провала реинтеграции", — заявил Ермолаев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Украина занимает девятое место в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц. В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей стране и не могут претендовать на международную защиту. По данным Министерства социальной политики, в Украине проживает около 1,6 млн переселенцев с неподконтрольных территорий. Международная организация по миграции в начале лета текущего года провела мониторинг ситуации по ВПЛ и определила главные проблемы этих людей: низкие доходы, проблемы с жильем и трудоустройством, плохие условия проживания и необустроенный быт. У 45% семей внутренне перемещенных лиц имеются средства только на продукты питания, у 21% семей уровень доходов от 1500 до 3000 гривен в месяц.

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