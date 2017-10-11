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    Савченко о "пустом и порожнем" законе о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (188)

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    По словам внефракционного народного депутат Надежды Савченко, законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый в первом чтении, не меняет ситуацию в регионе.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Закон о реинтеграции Донбасса пустой и порожний, так как не меняет ситуацию в Донбассе, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко. 

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    "Обычно так всегда, сначала голосуют, а потом совершенствуют. Но здесь речь не о том. Вот вы сказали, что этот закон о том, как мы должны возвращать Донбасс, но на самом деле, он не об этом. Вот именно теперь я понимаю, почему был такой ажиотаж вокруг этого закона, но на самом деле, он пустой и порожний", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

    По словам нардепа, закон о реинтеграции Донбасса не меняет ситуацию в регионе. "У нас было проголосовано два закона: один продлевает действие предыдущего, а второй — президентский, который прошел в первом чтении о так называемой реинтеграции, хотя на самом деле, там об этом не было. Там говорится о механизмах управления, которые будут на оккупированных территориях", — отметила она.

    Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

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    Кроме того, на прошлой неделе нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".

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    Ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что затягивания в рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса (№7163) во втором чтении не будет.

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