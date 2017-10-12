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    Политика

    В Киеве не исключили, что закон по статусу Донбасса работать не будет

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (177)

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    По словам представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, "пролонгация закона об особенном порядке местного самоуправления является правильным решением, при том, что он не действовал ни одного дня и не будет действовать".
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Решение продлить особый статус Донбасса было правильным, однако закон не будет действовать, считает представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Пролонгация закона об особенном порядке местного самоуправления является хорошим и правильным решением, при том, что он не действовал ни одного дня и не будет действовать на протяжении этого года. У меня нет оснований считать, что в начале президентской избирательной кампании любой кандидат в президенты, представитель парламентского большинства или меньшинства или действующий президент будет выступать за его дальнейшую неоднократную пролонгацию, снижая собственный рейтинг", — сказала Айвазовская журналистам в четверг в Киеве.

    По ее мнению, предстоящий год Киеву необходимо использовать как окно возможностей для завершения тех или иных этапов, в частности, решения вопросов безопасности, разработки "дорожной карты" по урегулированию конфликта.

    Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной Радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий.

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