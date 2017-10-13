В БПП сообщили, когда Рада вернется к закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада в начале ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

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"Согласно процедуре, до 20 октября комитет будет принимать поправки, которые будут вноситься депутатами. После этого на заседании комитета, которое, скорее всего, состоится 8 ноября, будут рассматриваться поправки в закон и после принятия решения на комитете, он будет вынесен в зал", — сказала Фриз в прямом эфире телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".