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    Политика

    В БПП сообщили, когда Рада вернется к закону о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (192)

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    Член пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что "до 20 октября комитет будет принимать поправки, которые будут вноситься депутатами".
    Ирина Фриз
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада в начале ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

    Надежда Савченко и закон о реинтеграции Донбасса. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Савченко о "пустом и порожнем" законе о реинтеграции Донбасса

    Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

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    "Согласно процедуре, до 20 октября комитет будет принимать поправки, которые будут вноситься депутатами. После этого на заседании комитета, которое, скорее всего, состоится 8 ноября, будут рассматриваться поправки в закон и после принятия решения на комитете, он будет вынесен в зал", — сказала Фриз в прямом эфире телеканала "112 Украина".

    На прошлой неделе нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".

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