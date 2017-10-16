Во вторник в Раду внесут поправки в закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что во вторник, 17 октября, внесет в парламент поправки в закон о реинтеграции Донбасса.

"Что я буду делать 17 октября? Зарегистрирую поправки к законопроекту о реинтеграции, над которыми мои юристы вместе с общественными активистами работали всю прошлую неделю. За что спасибо всем, кто присоединился. Я дистанционно была с ними на связи, конечно, обсуждала по телефону и почте. Вернулась из Страсбурга, изучила наработки и завтра буду регистрировать", — написала Геращенко в понедельник в Facebook.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября. В то же время в Раде заявили, что депутаты только в начале ноября рассмотрят во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.