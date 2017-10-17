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    Женщина подорвалась на "растяжке" в Донбассе

    (обновлено: )10704
    Как сообщили в полиции, жительница Амвросиевки, "находясь у Майорского, сошла с дороги в лесополосу, где взорвалась на растяжке... получила травмы туловища и конечностей... доставлена ​​в больницу Бахмута".
    Табличка с надписью Стоп мины! в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Женщина подорвалась на "растяжке" вблизи линии разграничения в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Как отмечается в сообщении, жительница Амвросиевки, "находясь у Майорского, сошла с дороги в лесополосу, где взорвалась на растяжке… получила травмы туловища и конечностей… доставлена ​​в больницу Бахмута".

    Военный в Донбассе
    УНИАН
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    Полиция проводит проверку и решает вопрос об открытии уголовного дела по статье "террористический акт".

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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