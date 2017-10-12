В Донбассе очередное обострение - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Ситуация на востоке страны обострилась. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Антитеррористической операции. Известно, что в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время встречи с командой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня обсудил возможное разведение сил на участке "Станица Луганская".

Согласно Рамочному решению Трехсторонней контактной группы, для начала процесса разведения режима тишины на участке должно быть выдержано семь суток. Однако 9 октября был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня. Новая возможная дата разведения сторон — 18 октября 2017 года.

Подробнее о происходящем на линии разграничения сообщил в эфире радиостанции Голос столицы корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

Какая сейчас ситуация в зоне АТО?

— Сейчас в зоне АТО достаточно спокойно и взрывы ни в Донецке, ни в Мариуполе не слышны. Но это собственно не удивляет, поскольку обстрелы проводятся и случаются чаще в ночное время. Действительно, количество обстрелов за вчерашнюю ночь увеличилось до 40 обстрелов. Это то, что было объявлено официально. Это больше минимум в два раза, чем в предыдущие дни. Но это тоже не удивляет мирных жителей, поскольку здесь это называют предпраздничным обострением. Здесь уже привыкли, что к любому большому празднику, который отмечается в стране, ситуация на линии соприкосновения обостряется и это случается с завидной регулярностью. Хотя от себя могу сказать, что если сравнивать с прошлым годом, если брать эти числа октября, безусловно с позапрошлыми годами, то количество обстрелов все-таки не столь высоко. Все-таки 40 обстрелов это не 200-300, как было раньше, и количество пострадавших. тоже нет погибших. Тоже показатель того, что ситуация стала спокойнее. И это вселяет определенные надежды на то, что праздники пройдут спокойно.

Что с ситуацией на мариупольском направлении? СБУ сообщала о предотвращении теракта на транспорте. Какая-то история была с поездом Мариуполь-Киев?

— Действительно, есть такая история. Но порадовать какими-то дополнительными деталями я тут не смогу, потому что любая информация, исходящая от СБУ, она традиционно дозированная, ограниченная и какие-то дополнительные детали, которых нет в официальных релизах, добыть крайне сложно. То есть у меня нет данных о том, что это за люди. Знаю то, что знают все: хотели подорвать поезда с мирными гражданами, это были запланированные диверсии, но это официальная информация, больше информации сейчас нет.

Наблюдается ли определенное изменение ситуации в последние дни на мариупольском направлении?

— Мариупольское направление традиционно одно из самых горячих на карте АТО и понятно, что поселки под Мариуполем попадают регулярно под обстрелы. Последние сутки не исключение. Все то же Широкино, район Коминтерново, там стреляли. Там была замечена техника на уровне БТР минимум. Местные жители сообщают об этом.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото

Но тяжелого вооружения там не применялось. Это минометы небольшого калибра и в общем вот есть напряжение, но нет того большого обострения, которого с моей личной точки зрения следовало бы бояться. Скорее это бряцание оружием, попытка не дать спокойно чувствовать себя солдатам на позициях и провокационные выступления. И нет захватов территорий, что главное. Пытаются сохранять линию разграничения, которая договорена.

Была неофициальная информация относительно перебоев работы донецкой фильтровальной станции.

— Есть такие слухи. Естественно, полноценной информации пока быть не может, якобы она вновь попала под обстрел, якобы есть авария на Донецкой фильтровальной станции. Но, как минимум, точно о чем мы можем говорить, это то что в нескольких районах Донецка — связано это с авариями на Донецкой фильтровальной станции не берусь судить — сегодня нет воды и официально заявлено, что произошла авария, это факт. То есть, какое-то количество людей, причем в центральных районах Донецка, к чему здесь не привыкли, сейчас находится без воды.

Что сейчас происходит на КПП?

— К счастью, КПП на сегодня работают в штатном режиме. Там есть очереди. Очереди немножко больше, чем в предыдущие дни. То есть до сотни машин, это достаточно много по последнему времени. И есть определенные сбои. Южное направление наиболее загруженное, но здесь опять же нужно как-то связывать это с предстоящими праздниками. Когда хоть один лишний выходной есть у людей, как на нашей стороне, так и стремление с той стороны мирным гражданам уехать к родственникам. Всегда пользуются и всегда пытаются приехать, поэтому очереди возрастают.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация в Донецкой области. Архивное фото

Читайте также: Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры

Напомним, законопроекты о реинтеграции Донбасса способны вызвать международный скандал, когда западные партнеры ознакомятся с их текстом, считает политолог Николай Спиридонов.