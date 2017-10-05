Встреча контактной группы по Донбассу в Минске: фиксация очевидного

РИА Новости Украина

Очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса прошел в среду в Минске. По итогам заседания контактной группы и ее тематических подгрупп спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал журналистам о положительных результатах перемирия в Донбассе, однако о каких-либо ожидаемых и значимых итогах дискуссий по другим аспектам мирного урегулирования не сообщил.

Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе остается заметно ниже показателя, который был до вступления в силу 25 августа "школьного" перемирия, заявил Сайдик. По его словам, благодаря "школьному" и предшествовавшему ему "хлебному" перемирию, с июня стабильно заметно сокращается число жертв среди гражданского населения, оно "было самым низким за месяц за все время конфликта: двое убитых и 16 раненых".

"Даже одна жертва — это слишком много. Тем не менее, нужно видеть и эту положительную тенденцию", — отметил дипломат, добавив, что назвать ситуацию в регионе стабильной все же нельзя. "Поэтому контактная группа и впредь будет предлагать все усилия для дальнейшего обеспечения бессрочного режима прекращения огня", — подчеркнул он.

Однако в Киеве заявили, что ситуация остается тревожной, за время действия "школьного" перемирия пять украинских военных погибли и 37 были ранены. Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы заявила, что устойчивый и полноценный "режим тишины" остается принципиальным условием для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам.

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов раскритиковал власти Украины за их позицию по вопросам безопасности, так как Киев "по-прежнему саботирует разведение сил и средств в районе Станицы Луганской". "С момента первого соглашения о разведении сил уже прошло около года, но по причине ничем не мотивированного противодействия киевской стороны, оно до сих пор не реализовано", — отметил представитель России.

Также он рассказал, что Киев отказывается от публикации приказов о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня. "При этом перемирие нарушается преимущественно украинской стороной", — заявил Грызлов.

Сайдик также заявил, что важно избегать "публичных полемик" вокруг деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе ради урегулирования конфликта. По его мнению, деятельность СММ ОБСЕ является незаменимой частью процесса мирного урегулирования.

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"Важно избегать любых публичных полемик, которые бы ставили под сомнение надежность и конструктивность работы миссии", — сказал Сайдик журналистам.

Ранее первый заместитель спикера Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в составе СММ ОБСЕ за прошлый год значительно возросло количество представителей России и дружественных ей стран. Спецпредставитель РФ в контактной группе Азамат Кульмухаметов сообщил, что число россиян в СММ ОБСЕ на Украине не увеличивалось. При этом СММ ОБСЕ попросила не распространять некорректные данные о работе миссии на Украине и отметила низкую численность в составе миссии представителей от РФ, в то время как большинство ее членов приезжают из ЕС.

На переговорах в среду, по данным представителей Киева, контактная группа поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана об открытии 20 октября пункта пропуска "Золотое".

В настоящее время между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской. Как ранее сообщил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, 20 сентября на заседании в Минске гуманитарная подгруппа по Донбассу начала обсуждение возможности открыть новый пункт пропуска в городе Счастье, Киев ранее настаивал на открытии КПП в районе Золотого.

"Обсуждалась возможность открытия пункта пропуска в Золотом. Для этого остается немало нерешенных вопросов", — сказал в этой связи Сайдик, отметив важность подобных инициатив для населения Донбасса, "особенно с наступлением холодов".

Представитель ЛНР в подгруппе по безопасности Роман Иванов сообщил, что самопровозглашенная республика готова открыть пункт пропуска через линию соприкосновения рядом с населенным пунктом Золотое после разминирования дороги и прилегающих участков, а также создания необходимой инфраструктуры.

Для оборудования пункта пропуска со стороны ЛНР могут быть привлечены средства Международного комитета Красного Креста.

Как сообщил Сайдик, в среду в Минске представители сторон конфликта и посредники продолжили обсуждение обмена удерживаемыми лицами. При этом, отметил он, координатор гуманитарной подгруппы по Донбассу Тони Фриш в конце октября посетит места содержания заключенных в Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения.

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что камнем преткновения в вопросе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой является позиция Киева, который делит удерживаемых лиц на категории.

"Камень преткновения — позиция украинской стороны, которая делит удерживаемых лиц по категориям. Мы категорически против деления удерживаемых лиц по категориям, в минских соглашениях нет категорий", — подчеркнула Кобцева. По ее словам, в ЛНР настаивают на обмене "всех подтвержденных удерживаемых лиц на всех подтвержденных лиц".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук сообщил, что власти Украины предложили расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313". До этого Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен пленными по формуле "87 на 309".

Как рассказал Сайдик, в рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)".

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса на временной основе в день местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Президент Украины Петр Порошенко в среду представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Верховной Раде сразу два законопроекта. Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект — о реинтеграции региона — определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта. ДНР И ЛНР жестко раскритиковали инициативы Порошенко, заявив, что таким образом нарушаются минские соглашения и блокируется переговорный процесс.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям и еще больше отдаляет Донбасс от Украины, заявил Грызлов. Он также подчеркнул, что "особый статус Донбасса — неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине".

В свою очередь и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила, что законопроект о реинтеграции Донбасса — это попытка Киева имитировать выполнение минских соглашений.

"Опубликованные проекты полностью противоречат подписанным в Минске документам, являясь слабой попыткой украинских властей сымитировать выполнение комплекса мер", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой. Никонорова отметила, что законопроект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР. "Принятие данного закона Верховной радой может означать только одно — украинская власть выбирает военное решение конфликта", — добавила она.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.