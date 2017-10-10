Донбасс: новые невинные жертвы несанкционированных обстрелов

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Несовершеннолетний житель Докучаевска получил ранение в результате артиллерийского обстрела города в ночь на вторник. По данным главы местной администрации подросток был госпитализирован в центральную городскую больницу, его состояние уточняется. Кроме того, сообщается, что от обстрела со стороны украинских силовиков сильные повреждения получил Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, в отдельных районах города зафиксированы перебои со светом и связью.

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"Несовершеннолетний житель Докучаевска 2001 года рождения в результате обстрела получил осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован в Докучаевскую центральную городскую больницу. Его состояние уточняется. От обстрела ВСУ сильные повреждения получил Докучаевский нефтеперерабатывающий завод", – говорится в заявлении на сайте совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В то же время по данным представителей самопровозглашенной ДНР за минувшие сутки украинские силовики около 30 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в Докучаевске были повреждены два жилых дома. Накануне под сильный удар попала северная окраина Горловки, в результате чего погиб один мирный житель. По информации местных властей погибший житель населенного пункта Зайцево один воспитывал троих несовершеннолетних детей. В самом поселке после последнего обстрела разрушено или частично повреждено, по меньшей мере, 5 частных домов.

Отметим, что перестрелки с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Жители прифронтовых районов Донбасса регулярно сообщают о залпах и разрывах артиллерии в окрестностях Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, на мариупольском направлении, при этом усиливается стрельба, как правило, с наступлением темноты. Также вчера вечером серьезные перебои произошли с интернетом, причем проблемы фиксировались не только в Донецке, но и почти по всей территории ДНР. Утром во вторник неполадки со связью в Донецке были устранены, однако, в некоторых районах республики проблемы с доступом в сеть интернет еще остаются, спрогнозировать точные причины аварии и сроки восстановления пока невозможно.

Напомним, 10 октября в Украине вступил в силу закон, который на год продлевает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". В соответствии с ним особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса реализуются исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Кроме того, в законе четко обозначено, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к ответственности участников событий на Донбассе, а решениями местных советов создаются отряды народной милиции, которые должны обеспечивать общественный порядок. Кабинет министров и центральные органы власти по инициативе органов местного самоуправления могут заключать договора относительно экономического, социального и культурного развития ОРДЛО.

При этом в законе оговаривается, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники с территории Украины.