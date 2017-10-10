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    ОБСЕ назвало число погибших мирных жителей в Донбассе с начала года

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (175)

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    По словам Хуга, "несмотря на то, что случаи нарушений режима прекращения огня в цифрах сейчас очень низкие, люди все еще умирают и получают ранения".
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что почти 400 мирных жителей погибли или получили ранения из-за конфликта в Донбассе с начала года.

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Минска" ради. Вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

    Об этом он сказал на брифинге в Луганске.

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    "Несмотря на то, что случаи нарушений режима прекращения огня в цифрах сейчас очень низкие, люди все еще умирают и получают ранения. С начала текущего года и по сегодняшний день миссия подтвердила 398 случаев жертв (погибшие и раненые — ред.) среди гражданского населения", — сказал Хуг.

    По его словам, это число на 16% больше, чем зафиксировали за такой же период в 2016 году.

    Напомним, закон о продлении особого статуса Донбасса во вторник был опубликован в официальной прессе, таким образом, он вступил в силу.

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